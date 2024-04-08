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Атака "Шахедів". У Київській області працюють сили ППО

Понеділок 08 квітня 2024 01:39
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Атака "Шахедів". У Київській області працюють сили ППО Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Київській області у ніч проти 8 квітня сили протиповітряної оборони відбивають ворожу атаку. Українські військові ведуть бойову роботу по дронах-камікадзе противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні.

Жителів Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в адміністрації.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері у неділю війська РФ вчергове влаштували повітряну атаку по території України із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Тривога була оголошена у низці регіонів.

Також стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони на півдні країни у ніч проти 8 квітня.

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Київська область ППО Війна в Україні Атака дронів
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