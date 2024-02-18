Війська РФ забезпечили локальну перевагу в повітрі під час боїв у Авдіївки, - ISW

Російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ кожну добу випускали не менше 60 авіабомб, що коригуються по українських позиціях в Авдіївці. Пов'язаний із Кремлем блогер заявив 17 лютого, що лише за останні 48 годин російські війська випустили 250 таких бомб по одному конкретному району Авдіївки.

Російські джерела вважають, що використання окупантами авіабомб, що коригуються, дозволило російським військам отримати перевагу в повітрі в цьому районі.

З початку 2023 року російські війська поступово збільшували використання КАБів на всьому театрі військових дій, але масове застосування цього виду зброї в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби у великих масштабах для забезпечення безпосередньої авіаційної підтримки піхотних військ.

Здатність Росії завдавати цих масованих ударів протягом кількох днів на найбільш активній частині лінії фронту дозволяє припустити, що ЗСУ не змогли чинити їм опір у повітряному просторі навколо Авдіївки, і російські війська, ймовірно, скористалися цією тимчасовою локалізованою перевагою в повітрі, щоб прискорити наступ на Місто.

Бої за Авдіївку

Російські війська розпочали наступ на Авдіївку на початку жовтня минулого року. За даними британської розвідки, у лютому Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували до району Авдіївки для посилення української оборони.

16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Вночі 17 лютого головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, щоб уникнути оточення ворогом.

За даними ЗСУ, російські війська в ході наступу на Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 17 тисяч солдатів та офіцерів убитими.

Докладніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки і чи наступатиме Росія далі, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.