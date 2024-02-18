Войска РФ обеспечили локальное превосходство в воздухе во время боев у Авдеевки, - ISW

Российские войска, вероятно, временно создали локальное превосходство в воздухе и смогли обеспечить наземным войскам в районе Авдеевки непосредственную поддержку с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Войска РФ каждые сутки выпускали не менее 60 корректируемых авиабомб по украинским позициям в Авдеевке. Связанный с Кремлем блогер заявил 17 февраля, что только за последние 48 часов российские войска выпустили 250 таких бомб по одному конкретному району Авдеевки.

Российские источники полагают, что использование оккупантами корректируемых авиабомб позволило российским войскам получить превосходство в воздухе в этом районе.

С начала 2023 года российские войска постепенно увеличивали использование КАБов на всем театре военных действий, но массовое применение этого вида оружия в Авдеевке — это первый случай, когда российская авиация применила эти бомбы в больших масштабах для обеспечения непосредственной авиационной поддержки наступающих пехотных войск.

Способность России наносить эти массированные удары в течение нескольких дней на наиболее активной части линии фронта позволяет предположить, что ВСУ не смогли оказать им сопротивление в воздушном пространстве вокруг Авдеевки, и российские войска, вероятно, воспользовались этим временным локализованным превосходством в воздухе, чтобы ускорить наступление на город.

Бои за Авдеевку

Российские войска начали наступление на Авдеевку в начале октября прошлого года. По данным британской разведки, В феврале Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Ночью 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

По данным ВСУ, российские войска в ходе наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров убитыми.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли наступать Россия дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.