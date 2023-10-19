Війська РФ випустили по Україні ракети та дрони: що відомо про нічну атаку

Російські війська випустили територією України 6 ударних безпілотників типу "Шахед". Також відомо про декілька ракетних ударів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, Facebook Генерального штабу ЗСУ, Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Що відомо про наслідки нічної атаки – у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби війська РФ завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Обстріл Дніпропетровської області

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що під ранок сили ППО знищили ворожу ракету над Криворізьким районом.

Він також повідомив, що вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у Павлограді.

Удар по Миколаєву

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що о 0:55 окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Спалахнула пожежа на складі на території підприємства. Ударною хвилею пошкоджені багатоквартирні будинки.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, після нічних вибухів у місті вибито вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках.

"Бригада комунальників вже отримала будматеріали. Виїжджають на місце. Пошкодження у приватному секторі поки що не зафіксовані. На щастя, мешканці не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака 19 жовтня

Російські війська вночі атакували кілька регіонів України. Так, пізно ввечері вибухи було чутно під Миколаєвом. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі.

Також повідомлялося, що ворог вдарив безпілотником типу "Шахед" по Сумах. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Крім того, вночі вибухи було чути у Кривому Розі.