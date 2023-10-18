Росіяни обстріляли громаду під Миколаєвом: є загибла і поранений

Російські війська сьогодні, 18 жовтня, обстріляли Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі.

"Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого", - додав Кім.

Глава області також написав, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Раніше ми Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв інформацію про "приліт". За його словами, він стався далеко від обласного центру.

Обстріли Миколаївської області

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури.

В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.

Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.