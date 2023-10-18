Війська РФ завдали удару "Шахедом" по Сумам
Російські війська завдали удару за допомогою ударного безпілотника типу "Шахед" по об'єкту інфраструктури в місті Суми сьогодні пізно ввечері, 18 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Посеред ночі сталося потрапляння БПЛА типу Shahed по об'єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють усі екстрені служби та військова адміністрація. Жителів Сумщини просимо перебувати у укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ОВА.
Обстріл міста Суми
Російські війська з перших днів війни завдають ударів по обласному центру на півночі України різними типами озброєння. Так, про вибухи у місті повідомляли сьогодні близько 22:50. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив над Сумською областю ударні безпілотники.
Раніше ми писали, що російські війська обстріляли школу у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула дитина.
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