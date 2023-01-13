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Війська РФ вночі вдарили по Марганецькій громаді

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 13 січня накрили важкою артилерією Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.

За його даними, внаслідок атаки зафіксовано десять прильотів ворожих снарядів.

Загиблих та постраждалих немає. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Нагадаємо, 12 січня окупанти також обстріляли Марганецьку громаду. Було десять прильотів снарядів. Внаслідок атаки пошкоджено будинки.

Днем раніше війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.

Нагадаємо, окупанти вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

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Дніпропетровська область