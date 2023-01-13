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Войска РФ ночью ударили по Марганецкой громаде

Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 13 января накрыли тяжелой артиллерией Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

По его данным, в результате атаки зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.

Погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов выясняются.

Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли Марганецкую громаду. Было десять прилетов снарядов. В результате атаки повреждены дома.

Днем ранее войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.

Напомним, оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

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Днепропетровская область