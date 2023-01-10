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Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з "Градів": пошкоджені будинки та кафе

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Нікополь, Вівторок 10 січня 2023 07:58
Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з "Градів": пошкоджені будинки та кафе Фото: російські військові вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"9 годин тривоги, удари "Градами" та важкою артилерією. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, під час нічного обстрілу з боку окупантів ніхто не постраждав. Але є руйнування – пошкоджені житлові будинки та кафе. Усі наслідки обстрілу ще з'ясовуються.

Нагадаємо, вчора російські військові з важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.

Також 8 січня російські військові вкотре обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Крім того, окупанти в ніч проти 8 січня двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

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