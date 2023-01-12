Окупанти накрили Нікопольський район артилерійським вогнем: названо наслідки
Фото: окупанти накрили Нікопольський район артилерійським вогнем (Getty Images)
Російські окупанти знов обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
На територію громади прилетіло близько десяти снарядів.
"Пошкоджено кілька приватних будинків та господарських будівель. Масштаби завданих збитків ще з'ясовуються", - повідомив Резніченко.
Фото: наслідки обстрілу Нікопольського району 12 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару пошкоджено один із приватних секторів.
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