Окупанти накрили Нікопольський район артилерійським вогнем: названо наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Пошкоджено кілька приватних будинків та господарських будівель. Масштаби завданих збитків ще з'ясовуються", - повідомив Резніченко.

На територію громади прилетіло близько десяти снарядів.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару пошкоджено один із приватних секторів.

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