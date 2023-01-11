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Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії

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Дніпропетровська область, Середа 11 січня 2023 08:05
Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії Фото: російські війська обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в ніч проти 11 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"На Нікопольщині вночі знову було напружено… Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь", - йдеться у публікації.

Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілів ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав.

У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа

У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з'ясовуються, додав чиновник.

Також він опублікував фото наслідків нічних ворожих обстрілів.

Наслідки атак російських окупантів уночі 11 січня в Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

Перед цим, 9 січня, війська РФ з важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.

Раніше, 8 січня, російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Крім того, тієї ж ночі вони двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район.

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