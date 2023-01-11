Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії
Російські окупанти в ніч проти 11 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"На Нікопольщині вночі знову було напружено… Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь", - йдеться у публікації.
Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілів ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав.
У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа
У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з'ясовуються, додав чиновник.
Також він опублікував фото наслідків нічних ворожих обстрілів.
Наслідки атак російських окупантів уночі 11 січня в Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше повідомлялося, що окупанти вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.
Перед цим, 9 січня, війська РФ з важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.
Раніше, 8 січня, російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Крім того, тієї ж ночі вони двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район.
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