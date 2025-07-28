Войска РФ ночью ударили по Кропивницкому: возник пожар, повреждена филармония

Российские войска сегодня ночью, 28 июля, атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, его ликвидируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

Отметим, что ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе для Кропивницкого.

"Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия", - добавил он.

Впоследствии Райкович сообщил, что в городе продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют.

Ночной обстрел Украины 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ракет различных типов и дронов-камикадзе.

Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.

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