Войска РФ ночью ударили по Кропивницкому: возник пожар, повреждена филармония
Российские войска сегодня ночью, 28 июля, атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, его ликвидируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
"Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают", - отметил руководитель Кировоградской ОГА.
Впоследствии Райкович сообщил, что в городе продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют.
"Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия", - добавил он.
Отметим, что ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе для Кропивницкого.
Ночной обстрел Украины 28 июля
Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ракет различных типов и дронов-камикадзе.
Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.
Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.
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