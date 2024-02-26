ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами": у Генштабі назвали збиті цілі

Понеділок 26 лютого 2024 06:57
UA EN RU
Війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами": у Генштабі назвали збиті цілі Фото: війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.

Атака росіян по Україні з 25 на 26 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України Дрони
NEWS
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним