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Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": в Генштабе назвали сбитые цели

Понедельник 26 февраля 2024 06:57
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Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": в Генштабе назвали сбитые цели Фото: войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных беспилотников. Силы ПВО сбили девять "Шахедов" и три ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что по предварительной информации, защитники Украины уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа Shahed.

Атака россиян по Украине с 25 на 26 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр. Вскоре в ОВА показали последствия вражеской атаки.

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