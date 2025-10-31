Війська РФ вночі атакували об'єкти енергетики у Одеській області: виникла пожежа

Удари росіян по Одесі та області

Війська РФ з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Одесу та область ракетами різних типів та ударними дронами.

Так, 29 жовтня в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені живленням від генераторів.

Окрім того, 11 жовтня РФ атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. В результаті пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель, також відомо про поранену.

Також раніше росіяни вночі вдарили по Одесі та області ударними безпілотниками. В результаті пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту. Так, виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту.