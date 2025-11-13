Війська РФ вночі атакували критичну інфраструктуру у Арцизі Одеської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської обласної прокуратури.

Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

Удари РФ по Одеській області

Нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель. Окрім того, в обласному центрі були проблеми із водопостачанням.

Так, з готелю вогнеборці врятували 2 осіб та оперативно ліквідували загорання. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі. Також від обстрілів пошкоджені два приватних будинки й скління одного з поверхів 25-ти поверхового житлового будинку.

Також зазначалось, що через удари РФ по Одещині в області без світла залишились 30,9 тисяч сімей. Роботи з ліквідації ворожих атак та відновлення електропостачання тривають постійно. Також ведуться відновлювальні роботи щодо газопостачання.