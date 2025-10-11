Одеса частково без світла після удару РФ: які обмеження ввели
Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Після ворожого обстрілу у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК та Одеської міськради.
"У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у ДТЕК.
Також через проблеми зі світлом у місті скасовано, або змінено ряд маршрутів електротранспорту, зокрема трамваїв та тролейбусів.
Зазначається, що по місту наразі курсують такі маршрути:
- трамвайний маршрут №13, 27- за маршрутом
- трамвайний маршрут №7 -11 Ст.Люстдорфської дороги - Залізничний вокзал.
- тролейбусний маршрут №12 - вул.Архітекторська -площа Незалежності,
- тролейбусні маршрути №7, 10 в сторону Залізничного вокзалу курсують по вул.Сегедській.
Удар РФ по Україні в ніч на 11 жовтня
Російські війська ударними безпілотниками атакували ряд північних, східних та південних регіонів.
Так, вночі Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.
У той же час у місцеві мешканці почали писати про зникнення електропостачання у різних районах Одеси, зокрема, Слободки, Молдаванки, Приморського. Кореспондент РБК-Україна повідомив про відключення води в Київському районі міста.
Окрім того, російські війська пізно ввечері 10 жовтня атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблі, виникло кілька пожеж.