Главная » Новости » Происшествия

Войска РФ ночью атаковали критическую инфраструктуру в Арцизе Одесской области

Четверг 13 ноября 2025 08:54
Войска РФ ночью атаковали критическую инфраструктуру в Арцизе Одесской области Фото: войска РФ ночью атаковали критическую инфраструктуру в Арцизе (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 13 ноября, атаковали ударными беспилотниками критическую инфраструктуру в городе Арциз Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской областной прокуратуры.

"Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Одесской области - начато расследование. Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений", - отметили в прокуратуре.

Сообщается, что ночью 13 ноября вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками г. Арциз.

Из-за вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха. От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции.

Удары РФ по Одесской области

Напомним, что в ночь на 11 октября россияне атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель. Кроме того, в областном центре были проблемы с водоснабжением.

Так, из отеля пожарные спасли 2 человек и оперативно ликвидировали возгорание. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 человеку. Также от обстрелов повреждены два частных дома и остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома.

Также отмечалось, что из-за ударов РФ по Одесской области в области без света остались 30,9 тысяч семей. Работы по ликвидации вражеских атак и восстановлению электроснабжения продолжаются постоянно. Также ведутся восстановительные работы по газоснабжению.

