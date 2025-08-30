Війська РФ вночі атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, виникли пожежі

Росіяни сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Черкаську область. В результаті обстрілу пошкоджено ліцей, а також виникло кілька пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"З вечора п'ятниці Черкащина була на тривозі. В області працювали сили та засоби ППО. У межах нашої території знешкоджено дві російські ракети, а також 14 БпЛА. Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - зазначив глава Черкаської ОВА.
За словами Табурця, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.
"Також ми мали кілька пожеж сухої рослинності від падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі на площі у 800 кв.м. Пожежа оперативно ліквідована. Обстеження території триває", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, війська РФ атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.
Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані, відомо про щонайменше 22 постраждалих.
Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.
Окрім того, ворог атакував Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.
Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.