Війська РФ вночі атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, виникли пожежі

"З вечора п'ятниці Черкащина була на тривозі. В області працювали сили та засоби ППО. У межах нашої території знешкоджено дві російські ракети, а також 14 БпЛА. Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - зазначив глава Черкаської ОВА.

За словами Табурця, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.

"Також ми мали кілька пожеж сухої рослинності від падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі на площі у 800 кв.м. Пожежа оперативно ліквідована. Обстеження території триває", - додав він.