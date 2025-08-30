RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ ночью атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, возникли пожары

Фото: войска РФ ночью атаковали Черкассы и область (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 30 августа, атаковали Черкасскую область. В результате обстрела поврежден лицей, а также возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С вечера пятницы Черкасская область была на тревоге. В области работали силы и средства ПВО. В пределах нашей территории обезврежены две российские ракеты, а также 14 БпЛА. Прошло без пострадавших. И это самое главное", - отметил глава Черкасской ОГА.

По словам Табурца, в Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее.

"Также мы имели несколько пожаров сухой растительности от падения обломков. В частности, в областном центре на площади в 800 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован. Обследование территории продолжается", - добавил он.

 

Массированный обстрел Украины 30 августа

Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, войска РФ атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены, известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.

Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую область дронами и ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

