Війська РФ випустили 5 ракет по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Вночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що наразі відповідні служби працюють на місці, ситуація контрольована.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Додамо, що влучання в обʼєкти критичної інфраструктури зафіксовано у Харкові, також під удар потрапив об'єкт енергетики в Кіровоградській області.

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