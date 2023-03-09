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Війська РФ випустили 5 ракет по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькій області

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Запорізька область, Четвер 09 березня 2023 09:39
Війська РФ випустили 5 ракет по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькій області Ілюстративне фото: війська РФ випустили 5 ракет по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області. Ворог випустив п'ять ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Вночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що наразі відповідні служби працюють на місці, ситуація контрольована.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Додамо, що влучання в обʼєкти критичної інфраструктури зафіксовано у Харкові, також під удар потрапив об'єкт енергетики в Кіровоградській області.

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