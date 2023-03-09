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Войска РФ выпустили 5 ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области

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Запорожская область, Четверг 09 марта 2023 09:39
Войска РФ выпустили 5 ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области Иллюстративное фото: войска РФ выпустили 5 ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил пять ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Ночью враг нанес очередной массированный удар по Украине. В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что соответствующие службы работают на месте, ситуация контролируемая.

Напомним, что во время ракетной атаки россиян под обстрелом оказались энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Добавим, что попадание в объекты критической инфраструктуры зафиксировано в Харькове, а также под удар попал объект энергетики в Кировоградской области.

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