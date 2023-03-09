В Харкові не працюють метро та електротранспорт після нічної атаки

Внаслідок російських обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт. Також метро в місті наразі працює як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду .

"Замість електротранспорту на маршрути виведені автобуси за схемою блекауту", - йдеться в повідомленні.

Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття.

Як повідомлялось, в ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України в Харківській області, а також ще в двох областях введені обмеження енергопостачання. Ціллю РФ знову стали енергетичні об'єкти.