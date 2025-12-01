UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Війська РФ вдарили ракетою по Дніпру

Фото: війська РФ вдарили ракетою по Дніпру (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 1 грудня, атакували Дніпро ракетою. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу РФ.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні вночі про вибухи повідомляли у Одеській області. Також за даними Повітряних сил ЗСУ, ударні дрони ворога фіксувались у Сумській, Київській та Чернігівській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.

Також минулої ночі російські війська атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 осіб, 11 з них госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу було зафіксовано зруйновані будинки та пожежі. Окрім того, були загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

ДнипроВторгнення Росії до УкраїниРакетна атака