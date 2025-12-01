RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ ударили ракетой по Днепру

Фото: войска РФ ударили ракетой по Днепру (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 1 декабря, атаковали Днепр ракетой. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога РФ.

 

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня ночью о взрывах сообщали в Одесской области. Также по данным Воздушных сил ВСУ, ударные дроны врага фиксировались в Сумской, Киевской и Черниговской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.

Также минувшей ночью российские войска атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.

