Войска РФ ударили ракетой по Днепру

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня ночью о взрывах сообщали в Одесской области. Также по данным Воздушных сил ВСУ, ударные дроны врага фиксировались в Сумской, Киевской и Черниговской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.

Также минувшей ночью российские войска атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.