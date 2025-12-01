"Шахеди" летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян
Російські війська сьогодні вночі, 1 грудня, атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей збили підрозділи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.
Обстріли України з боку РФ
Нагадаємо, сьогодні вночі про вибухи повідомляли у Одеській області. Також за даними Повітряних сил ЗСУ, ударні дрони ворога фіксувались у Сумській, Київській та Чернігівській областях.
Також минулої ночі російські війська атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 осіб, 11 з них госпіталізовано.
Також внаслідок обстрілу було зафіксовано зруйновані будинки та пожежі. Окрім того, були загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.