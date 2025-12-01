"Шахеди" летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян

Російські війська сьогодні вночі, 1 грудня, атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей збили підрозділи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.