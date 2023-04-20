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Окупанти обстріляли житлові квартали Очакова з артилерії: є руйнування

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Очаків, Четвер 20 квітня 2023 15:33
Окупанти обстріляли житлові квартали Очакова з артилерії: є руйнування Фото: Окупанти обстріляли житлові квартали Очакова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, російські війська обстріляли житлові квартали Очакова (Миколаївська область) з артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"20 квітня 2023 року ворог двічі завдав артилерійських ударів по житловим кварталам міста Очакова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарські будинки містян. На місці події працюють прокурори, слідчі та криміналісти", - написали у прокуратурі.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська ввечері середи, 12 квітня, здійснили черговий ракетний обстріл міста Очаків, Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.

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