Окупанти обстріляли житлові квартали Очакова з артилерії: є руйнування

У четвер, 20 квітня, російські війська обстріляли житлові квартали Очакова (Миколаївська область) з артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.