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Росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ

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Миколаївська область, Четвер 20 квітня 2023 17:54
Росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ Ілюстративне фото: росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові ведуть обстріл Очакова Миколаївської області за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо", - написав він.

Шайхет закликав мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вже обстрілювали житлові квартали Очакова з артилерії.

Окрім того, вчора під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

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