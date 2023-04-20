Росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ
Ілюстративне фото: росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ (Getty Image)
Російські військові ведуть обстріл Очакова Миколаївської області за допомогою реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції області Сергія Шайхета.
"Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо", - написав він.
Шайхет закликав мешканців перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вже обстрілювали житлові квартали Очакова з артилерії.
Окрім того, вчора під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.
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