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Під Снігурівкою пролунали вибухи, в полі виявили вирву

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Середа 19 квітня 2023 12:38
Під Снігурівкою пролунали вибухи, в полі виявили вирву Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під Снігурівкою Миколаївської області пролунали вибухи. Біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухта.

"Уточнення інформації стосовно вибухів потребує певного часу. Спочатку була версія із детонуванням вибухонебезпечного предмету за межами міста, яка не підтвердилася", - пише Кухта.

Після перевірки на місці була виявлена вирва в полі біля одного з населених пунктів нашої ОТГ.

Містян закликають не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області сьогодні можуть лунати вибухи. Поблизу столиці працюватимуть сапери.

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