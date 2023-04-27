Войска РФ ударили по Николаеву, одна из ракет попала в многоэтажку
Войска РФ сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу как минимум четыре ракеты комплекса ПВО С-300. О количестве жертв, а также других последствиях обстрела пока не сообщается. В областном центре и регионе до сих пор объявлена воздушная тревога.
Обновлено (1:25)
Глава ОВА также сообщил, что одна из ракет попала в частный дом. Детали уточняются.
Ранее мы писали, что 20 апреля российские военные обстреляли Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня.
Также мы писали, что 20 апреля оккупанты обстреливали жилые кварталы Очакова из артиллерии.
Кроме того, 19 апреля под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.
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