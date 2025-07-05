Війська РФ вдарили по Київській області: пошкоджені школа, приватні будинки та авто

Нічна атака дронів на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували територію України ударними безпілотниками. Під обстрілом були південні, східні та північні регіони країни.

Так, пізно ввечері вибухи лунали у Києві. У Дніпропетровській області після удару постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Також понівечені 5 дачних будинків.

Окрім того, окупанти обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина. У ОВА зазначили, що у Чугуєві відомо про трьох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

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