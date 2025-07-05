Війська РФ вдарили по Київській області: пошкоджені школа, приватні будинки та авто

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Під ударом - мирні населені пункти нашого регіону. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає," – зазначили у Київській ОВА.
Також повідомляється, що у Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади.
"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - додали у ОВА.
Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували територію України ударними безпілотниками. Під обстрілом були південні, східні та північні регіони країни.
Так, пізно ввечері вибухи лунали у Києві. У Дніпропетровській області після удару постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Також понівечені 5 дачних будинків.
Окрім того, окупанти обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина. У ОВА зазначили, що у Чугуєві відомо про трьох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.
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