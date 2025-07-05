Войска РФ ударили по Киевской области: повреждены школа, частные дома и авто

Ночная атака дронов на Украину

Российские войска сегодня ночью, 5 июля, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под обстрелом были южные, восточные и северные регионы страны.

Так, поздно вечером взрывы раздавались в Киеве. В Днепропетровской области после удара пострадали три человека - две женщины и мужчина. Также изуродованы 5 дачных домов.

Кроме того, оккупанты обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок. В ОВА отметили, что в Чугуеве известно о трех пострадавших, среди которых 12-летний мальчик.

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