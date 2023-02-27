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Війська РФ увечері обстріляли Костянтинівку: поранено дитину

Фото: війська РФ увечері обстріляли Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учора ввечері, 26 лютого, російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок артилерійського удару одна людина отримала поранення.

Про це заявив керівник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобіль, поранено одну дитину", - підкреслив Рослов.

За словами керівника АВА, дитині було надано допомогу на місці, потреби у госпіталізації не було.

Раніше стало відомо, що у суботу, 25 лютого, росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Також нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли Авдіївку та зруйнували школу.

У суботу, 25 лютого, росіяни із застосуванням авіації атакували Авдіївський коксохім у Донецькій області.

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