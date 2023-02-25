Артилерійський обстріл Авдіївки: в ОВА показали наслідки ворожих ударів

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли Авдіївку у Донецькій області та зруйнували школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За неповний день сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто з артилерії, один раз - танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами", - йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні - поранено щонайменше 1 людину.

"Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 - опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви - він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", - додав глава області.