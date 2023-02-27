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Войска РФ вечером обстреляли Константиновку: ранен ребенок

Фото: войска РФ вечером обстреляли Константиновку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вчера вечером, 26 февраля, российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате артиллерийского удара один человек получил ранения.

Об этом заявил руководитель Константиновской ГВА Алексей Рослов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", - подчеркнул Рослов.

По словам руководителя ГВА, ребенку была оказана помощь на месте, необходимости в госпитализации не было.

Ранее стало известно, что в субботу, 25 февраля, россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области.

Также напомним, что в субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли Авдеевку в Донецкой области и разрушили школу.

В субботу, 25 февраля, россияне с применением авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.

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