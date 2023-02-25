Росіяни з авіації атакували Авдіївський коксохім та поранили одну людину (відео)
У суботу, 25 лютого, росіяни з авіації атакували Авдіївський коксохім у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Муси Магомедова.
"Це не кадри із фільму страху, це - Авдіївський коксохімічний завод зараз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти сьогодні розбомбили будівлі заводоуправління. Є поранений співробітник.
"Цілеспрямовано бомбили завод авіацією", - додав нардеп.
Нагадаємо, що вранці у четвер, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів". Під обстріл також потрапив Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.
Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.
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