Росіяни з авіації атакували Авдіївський коксохім та поранили одну людину (відео)

У суботу, 25 лютого, росіяни з авіації атакували Авдіївський коксохім у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Муси Магомедова.

Зазначається, що окупанти сьогодні розбомбили будівлі заводоуправління. Є поранений співробітник.

"Це не кадри із фільму страху, це - Авдіївський коксохімічний завод зараз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці у четвер, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів". Під обстріл також потрапив Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.

Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

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