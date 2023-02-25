Окупанти обстріляли Костянтинівку у Донецькій області: постраждала одна людина

У суботу, 25 лютого, росіяни обстріляли Костянтинівку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Також від уламків скла постраждала людина", - додав начальник гарнізону.

Мельник зазначив, що ворог здійснив атаку по цивільним об'єктах ракетою С-300.

"Окупанти обстріляли місто Костянтинівка у Краматорському районі Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли Авдіївку у Донецькій області та зруйнували школу.

У суботу, 25 лютого, росіяни з авіації атакували Авдіївський коксохім у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.