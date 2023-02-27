ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ увечері обстріляли Костянтинівку: поранено дитину

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 01:06
Війська РФ увечері обстріляли Костянтинівку: поранено дитину Фото: війська РФ увечері обстріляли Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учора ввечері, 26 лютого, російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок артилерійського удару одна людина отримала поранення.

Про це заявив керівник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобіль, поранено одну дитину", - підкреслив Рослов.

За словами керівника АВА, дитині було надано допомогу на місці, потреби у госпіталізації не було.

Раніше стало відомо, що у суботу, 25 лютого, росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Також нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли Авдіївку та зруйнували школу.

У суботу, 25 лютого, росіяни із застосуванням авіації атакували Авдіївський коксохім у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка Вторгнення Росії до України
NEWS
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни