Войска РФ трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии

Российские оккупанты в ночь на 11 января обстреляли Никопольской район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"На Никопольщине ночью снова было напряжено…Россияне трижды обстреляли район тяжелой артиллерии. Направили на мирные города и деревни более 20 снарядов. Они прилетели в Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь", - говорится в публикации.

Чиновник отметил, что в результате обстрелов никто из жителей, к счастью, не пострадал.

В Марганце были повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской общине последствия атаки выясняются, добавил чиновник.

Также он опубликовал фото последствий ночных вражеских обстрелов.

Последствия атак российских оккупантов ночью 11 января в Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)