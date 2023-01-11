Войска РФ трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии
Российские оккупанты в ночь на 11 января обстреляли Никопольской район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"На Никопольщине ночью снова было напряжено…Россияне трижды обстреляли район тяжелой артиллерии. Направили на мирные города и деревни более 20 снарядов. Они прилетели в Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь", - говорится в публикации.
Чиновник отметил, что в результате обстрелов никто из жителей, к счастью, не пострадал.
В Марганце были повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.
В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.
В Красногригорьевской общине последствия атаки выясняются, добавил чиновник.
Также он опубликовал фото последствий ночных вражеских обстрелов.
Последствия атак российских оккупантов ночью 11 января в Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.
Перед этим, 9 января, войска РФ из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.
Ранее, 8 января, российские захватчики в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Кроме того, в ту же ночь они дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.