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Окупанти вчергове обстріляли Нікополь: на місці працює ДСНС

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Нікополь, Неділя 08 січня 2023 21:41
Окупанти вчергове обстріляли Нікополь: на місці працює ДСНС Фото: Нікополь обстріляли 8 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові вчергове обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко.

За його даними, російські війська в неділю, 8 січня, здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської територіальної громади. На місці вибухів знаходяться рятівники.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Також Євтушенко розповів, що протягом дня у Нікополі трапилась пожежа в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області виникла пожежа на території місцевого підприємства.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни за допомогою дрона скинули вибухівку просто у двір мешканців Сумської області.

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Нікополь Обстріл окупанти
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