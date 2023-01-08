Росіяни вночі гатили з артилерії по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 8 січня двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вдарили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли півтора десятки снарядів. Люди не постраждали", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з'ясовують наслідки атак.



"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.