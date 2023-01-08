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Росіяни вночі гатили з артилерії по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

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Неділя 08 січня 2023 08:09
Росіяни вночі гатили з артилерії по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 8 січня двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вдарили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли півтора десятки снарядів. Люди не постраждали", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з'ясовують наслідки атак.

"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Харків і область із комплексів С-300. Унаслідок атак ворога загинув чоловік.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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