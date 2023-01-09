Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії
Російські військові сьогодні вночі, 9 січня, із важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, вчора, 8 січня, російські військові вкотре обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.
Крім того, окупанти в ніч проти 8 січня двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
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