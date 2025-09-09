Війська РФ у Сумській області атакували рятувальників та поліцейських: є поранені

"Внаслідок російських обстрілів території області постраждали 6 людей, серед них – 2 рятувальників та 2 – поліцейських", зазначили у Сумській ОВА.

Так, на Сумщині постраждали 33-річний та 28-річний рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Також поранення отримали двоє поліцейських, які прибули на попереднє влучання – 49-річна жінка та 40-річний чоловік.

Також у Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранено 69-річного чоловіка. У Білопільській громаді від атаки безпілотника постраждав чоловік..

Загалом, протягом доби, з ранку 8 вересня до ранку 9 вересня російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.