Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ в Сумской области атаковали спасателей и полицейских: есть раненые

Фото: войска РФ в Сумской области атаковали спасателей и полицейских (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в Сумской области атаковали спасателей и полицейских. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.

"В результате российских обстрелов территории области пострадали 6 человек, среди них - 2 спасателей и 2 - полицейских", отметили в Сумской ОГА.

Так, на Сумщине пострадали 33-летний и 28-летний спасатели, которые выехали на место для ликвидации последствий вражеской атаки. Также ранения получили двое полицейских, которые прибыли на предварительное попадание - 49-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Также в Николаевской сельской общине в результате атаки вражеского дрона ранен 69-летний мужчина. В Белопольской громаде от атаки беспилотника пострадал мужчина.

В общем, в течение суток, с утра 8 сентября до утра 9 сентября российские войска совершили 74 обстрела по 41 населенному пункту в 19 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

 

Удары россиян по Сумской области

Напомним, что утром в понедельник, 8 сентября, в городе Шостка Сумской области и в Шосткинском районе исчез свет в результате российского удара по объектам критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что в Сумской области российские войска обстреляли спасателей, которые прибыли обследовать жилой сектор Белопольского района.

Кроме того, оккупанты 7 сентября в очередной раз совершили атаку на областную военную администрацию Сум. По данным спасателей, взрывной волной повреждено административное здание, также возникло возгорание.

Сумская областьВторжение России в Украину