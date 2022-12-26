Війська РФ планували сьогодні ракетний удар, його зірвала атака Енгельса, - Арестович

Російські військові планували сьогодні зробити масований ракетний удар по Україні, але його зірвала атака з авіабази в російському Енгельсі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"В черговий раз не пощастило авіабазі в Енгельсі. Злі язики кажуть, що там повністю знищено центр управління польотами разом із усією черговою зміною. В результаті 10 літачків полетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Може, навіть через це не відбувся удар. Але він був готовий на сьогодні", – сказав Арестович.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. У міністерстві оборони РФ заявляють, що вибух стався через знищення українського безпілотника засобами ППО.

Незабаром на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України. Пізніше у Зеленського заявили, що таких ексцесів, подібних до вибухів в Енгельсі, буде багато.

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