Войска РФ планировали сегодня ракетный удар, его сорвала атака Энгельса, - Арестович

Российские военные планировали сегодня совершить массированный ракетный удар по Украине, но его сорвала атака по авиабазе в российском Энгельсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"В очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. Злые языки говорят, что там полностью уничтожен центр управления полетами вместе со всей дежурной сменой. В результате 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Может быть даже по этому не состоялся удар. Но он был готов на сегодня", – сказал Арестович.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. В министерстве обороны РФ заявляют, что взрыв произошел из-за уничтожения украинского беспилотника средствами ПВО.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины. Позже у Зеленского заявили, что таких эксцессов, подобных взрывам в Энгельсе, будет много.

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