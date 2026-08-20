Війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО "Панцир": перші деталі

Зазначається, що "Панцірі" можуть застосовуватись проти різних типів повітряних цілей. Боєкомплект у напрямних пускових установок може бути комбінованим, і відтепер становить до 48 ракет.

Так, мобільний багатоканальний ЗРПК "Панцир-С" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових та адміністративно-промислових об'єктів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї.

Натомість нові ЗРК "Панцир-СМД" призначені для захисту різних об'єктів від масованих атак, зокрема із застосуванням безпілотних літальних апаратів.