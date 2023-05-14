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Війська РФ на окупованих територіях створюють табори для навчання ув'язнених

Фото: війська РФ на окупованих територіях створюють табори для ув'язнених (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська створюють табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і далі намагається заповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув'язнених осіб з РФ. Нещодавно відмічено прибуття близько 200 таких осіб до одного з польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговом Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 російських в'язнів.

Раніше ми повідомляли, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-центру", більшість росіян вважають, що в найближчі три місяці може бути оголошена нова хвиля мобілізації. Від електронних повісток вони відчувають жах, гордість та шок.

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