Війська РФ на окупованих територіях створюють табори для навчання ув'язнених

Російські війська створюють табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і далі намагається заповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув'язнених осіб з РФ. Нещодавно відмічено прибуття близько 200 таких осіб до одного з польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговом Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених", - йдеться у повідомленні Генштабу. Також повідомляється, що в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 російських в'язнів.