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Войска РФ на оккупированных территориях создают лагеря для обучения заключенных

Фото: войска РФ на оккупированных территориях создают лагеря для заключенных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска создают лагеря для подготовки заключенных на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из РФ. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Роговом Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще к 250 осужденным", - говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных.

Ранее мы сообщали, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.

Напомним, по данным опроса "Левада-центра", большинство жителей России считают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена новая волна мобилизации. От электронных повесток они испытывают ужас, гордость и шок.

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