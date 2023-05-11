ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російську армію за місяць завербували ще 10 тисяч ув'язнених, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Четвер 11 травня 2023 08:55
У російську армію за місяць завербували ще 10 тисяч ув'язнених, - британська розвідка Фото: до російської армії надійшло ще 10 тисяч зеків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з літа 2022 року ув'язнені були основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи "Вагнер" в Україні.

Однак, за даними британської розвідки, група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з Міноборони загострилася.

"Кампанія Міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-центру", більшість росіян вважають, що в найближчі три місяці може бути оголошена нова хвиля мобілізації . Від електронних повісток відчувають жах, гордість та шок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні
Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії